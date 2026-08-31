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Москвича арестовали на 14 суток за демонстрацию гениталий в вагоне метро

Москвича арестовали на 14 суток за демонстрацию гениталий в вагоне метро

Жителя Москвы арестовали на 14 суток за эксгибиционизм в метро. Мужчина демонстрировал гениталии в вагоне метро на Сокольнической линии подземки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

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