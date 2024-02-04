´Ярмарка целевой подготовки´ для учащихся IX, XI классов.

Учреждение образования ´Бобруйский государственный медицинский колледж´ 8 февраля 2024г. в 13.30 проводит ´Ярмарку целевой подготовки´ для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования с участием представителей учреждений здравоохранения г.
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