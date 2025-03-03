Сегодня в регионе электричество отключают в Астрахани и Икряном

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В понедельник, 3 марта, плановые отключения электричества коснутся 37 улиц, переулков и проездов во всех районах РЭС Астрахани и села Икряное: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 11 часов.