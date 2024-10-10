Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

Будь в курсе✴

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении впали в панику на фоне потерь. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».