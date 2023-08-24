США неожиданно пошли на сближение с Россией AlexCoderСША неожиданно пошли на сближение с Россией AlexCoder Альтернатив у Байдена не осталось За первое полугодие 2023 года американцы закупили у России более 400 тонн урана – это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го.
США неожиданно пошли на сближение с Россией
Комментарии
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Виктор Скопинцев
Понаделают срочно ядерных бомб чтобы с нами воевать
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18 час.
Геннадий Бережнов
Так и случается. Мы же весь варшавский круг оснастили оружием и в том числе танками. Сегодня они против нас и воюют. Поставили Турции новый ЗРК и как это обернётся пока не известно.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Не случится для бом уран-235 надо обогащать свыше 90% от общей массы (удаление примесей), а это не такой простой процесс и не маленький по срокам.
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12 час.
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