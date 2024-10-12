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Военное обозрение

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Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС РФ к окраинам города Курахово в ДНР

Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС РФ к окраинам города Курахово в ДНР

После взятия ВС РФ села Островское, о чем вчера сообщило Минобороны России, нашим передовым частям до Курахово осталось около одного километра.

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