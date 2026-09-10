«Возникает ассоциация с «Бисмарком»: западная оценка крейсера «Адмирал Нахимов» После почти тридцатилетнего перерыва в эксплуатации тяжёлый атомный ракетный крейсер прое.
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