В Тамбове сотрудниками наркоконтроля задержан иностранец

В Тамбовской области задержан иностранный гражданин 1996 года рождения. Его подозревают в совершении незаконного сбыта наркотических средств На территориях садовых товариществ размещались "тайники-закладки".
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