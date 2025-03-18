БМД из стеклопластика и керамики — в СССР предлагалось и такое

Как известно, комбинированное бронирование, предусматривающее применение различных металлических и неметаллических элементов в защитных структурах, активно использовалось при создании целого ряда советских основных танков, начиная от Т-64 и заканчивая Т-80.
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