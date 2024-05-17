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Куин Снайдер, Лэндри Филдс и Кайл Корвер («Атланта») прилетели во Францию, чтобы посмотреть на Заккари Рисаше

Генеральный менеджер Лэндри Филдс, его помощник Кайл Корвер и главный тренер команды Куин Снайдер прилетели на матч 1/4 плей-офф чемпионата Франции «Бурк» – «Нантер», чтобы посмотреть на Заккари Рисаше.

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