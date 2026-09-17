Поймавший Чикатило сыщик разоблачил главный миф о Ростовском треугольнике

Следователь объяснил, почему маньяки на самом деле действовали именно в этом регионе.Легендарный следователь Амурхан Яндиев, поймавший Андрея Чикатило, развеял популярный миф о существовании так называемого "Ростовского треугольника".
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