Согласно донесению военного корреспондента Руденко в его Telegram-канале, железнодорожная станция в Константиновке, где осуществлялась разгрузка и доставка боеприпасов и амуниции для потребностей ВСУ, подверглась мощному ракетному удару со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.
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