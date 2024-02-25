Видео: Российская ракета накрыла эшелон ВСУ – «уничтожено много боевиков»

Согласно донесению военного корреспондента Руденко в его Telegram-канале, железнодорожная станция в Константиновке, где осуществлялась разгрузка и доставка боеприпасов и амуниции для потребностей ВСУ, подверглась мощному ракетному удару со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации.