Семь районов Ростовской области уйдут под воду из-за ливней

Семь районов Ростовской области, включая Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Азовский, находятся в зоне риска подтоплений из-за надвигающихся ливней, которые, по прогнозам, продлятся до 25 сентября.
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