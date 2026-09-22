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Царьград

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Семь районов Ростовской области уйдут под воду из-за ливней

Семь районов Ростовской области уйдут под воду из-за ливней

Семь районов Ростовской области, включая Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Азовский, находятся в зоне риска подтоплений из-за надвигающихся ливней, которые, по прогнозам, продлятся до 25 сентября.

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