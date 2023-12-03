Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости

Вы мне-то зачем это растолковываете? Я никакой рекламы не смотрю, этих инфоцыган не слушаю, своей головой думаю. А запретить рекламу, думаю, никому из нас не удастся, тут другие законы действуют.

Елена Дружинина

Статья о чём? Можно жить без зубов, с облупившимся потолком и отваливающимися обоями, без холодильника и стиралки? Да и отдыхать зачем куда-то ездить? Можно погулять вокруг дома с ночёвкой на детской или спортивной площадке. Выбор-то вобщем небольшой, или бомжевать, или в Думу пробиваться, чтобы небедно по заседать.