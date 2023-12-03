Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости

Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости

Вот как-то так, представьте себе. Pravda.Ru Россияне считают, что кредиты - зло, но берут их "как оглашенные" на товары не первой необходимости — банки и экономисты.

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Комментарии
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ВераВерная
Вы мне-то зачем это растолковываете? Я никакой рекламы не смотрю, этих инфоцыган не слушаю, своей головой думаю. А запретить рекламу, думаю, никому из нас не удастся, тут другие законы действуют.
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13 час.
Елена Дружинина
Статья о чём? Можно жить без зубов, с облупившимся потолком и отваливающимися обоями, без холодильника и стиралки? Да и отдыхать зачем куда-то ездить? Можно погулять вокруг дома с ночёвкой на детской или спортивной площадке. Выбор-то вобщем небольшой, или бомжевать, или в Думу пробиваться, чтобы небедно по заседать.
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12 час.
Александр Попов
БРАТЬ-ТО МОЖНО, но надо ДУМАТЬ - чем ОТДАВАТЬ.
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11 час.

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