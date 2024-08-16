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Царьград

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В Нижнем Новгороде наградили двух бойцов СВО посмертно

В Нижнем Новгороде наградили двух бойцов СВО посмертно

Орден Мужества вручил близким двоих нижегородцев.В Нижнем Новгороде посмертно наградили Орденом Мужества двух участников специальной военной операции - Илью Захарова и Алексея Балашова.

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