Как я создаю долговечные садовые дорожки без лишних трат: мой личный опыт и анализ материалов

Когда я только начинала обустраивать свой участок, первое, что бросилось в глаза — это хаос. Грядки выглядели сиротливо, передвигаться после дождя было настоящим испытанием, а любой маршрут от дома к теплице напоминал полосу препятствий.
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