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«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с Оливье Сарром

«Оклахома» подпишет двусторонний контракт с центровым Оливье Сарром (23 года, 213 см). Сарр уже выступал за «Тандер» в прошлом сезоне, когда провел за команду 22 матча.

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