Дальний Восток и конфликт на европейском востоке. Чтобы ввергнуть Россию в стратегическую изоляцию США должны вынудить Индию и Китай отвернуться от нее, но смогут ли они это сделать?

Китай и Индия не видят никакой угрозы в России. Для Европы все иначе. Могут ли США "одним ударом" вынудить две самые густонаселенные страны в мире делать то, что велит им Вашингтон? Скорее всего нет, пишет Advance.
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