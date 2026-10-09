Сбежали и пожалели: релоканты выстроились в очередь за русскими деньгами

Релоканты заговорили о возвращении в Россию. Одних манят гонорары, других — публика, но главный вопрос остаётся открытым.
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Жадность всему виной! Всё дело в том, что они хранили деньги в зарубежных банках. Кинулись спасать.
Чтобы они не возвращались, нужно сразу лишать гражданства.
Как же они все противны! Примитивные, жадные особи. Неужели они кому-то интересны?!
Не хер им тут делать
Я помню обсмеянное донельзя в перестроечные и "святые 90-е" годы выражение: "А сало русское едят"! А ведь в нём глубокий смысл! Насколько я знаю, большинство деятелей, бежавших из "ненавистной Рашки", в "цивилизованном мире" оказываются БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ - там они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ НУЖНЫ ! Здесь-то они хоть как-то (и неплохо) гастролировали, снимались, и т.д. - ну, может, и поносили свою Родину - но за это им ПЛАТИЛИ ! А чем им "заграница поможет"?! Ну - русофобские фонды - и то не на постоянной основе, а так - ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ - бросят им какие-то подачки, НО (!) - постоянной-то работы там у них попросту НЕТ !!!
Что-то с годами я стал понимать Ленина, нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию, способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, ВЫРАСТИЛИ !!!
Ошибки - прощаются... Предательства - нет!!!!!!!!
Оооо, видать поизносились на западных харчах наши уеханты... НО, умерла так, умерла! Оставайтесь там, где находитесь сейчас, а в России вас всех уже забыли. Варнава - это что вообще? Моргенштерн = что за не русское, не татарское, не якутское, не бурятское... фамилие?