Biden Bucks: Climate Change Funds A Bonanza For State Outfits Authored by James Varney via RealClearInvestigations, For much of its five-decade history, the Colorado Energy Office was a small department with a handful of employees who supported practical, cost-saving energy conservation measures.
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