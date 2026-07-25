В ДТП под Кировградом пострадали два подростка

Ранним утром 25 июля 2026 года на 6-м км автодороги «подъезд к поселку Белоречка от автодороги Кировград – Верхний Тагил» 21-летний водитель Toyota Corolla выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, съехал с проезжей части и опрокинул автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции.