Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России в 700 километрах от границы

Ярославская область утром 27 июля подверглась массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над регионом России, расположенном в 700 километрах от границы, было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев в «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии