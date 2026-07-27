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Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России в 700 километрах от границы

Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России в 700 километрах от границы

Ярославская область утром 27 июля подверглась массовой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Над регионом России, расположенном в 700 километрах от границы, было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев в «Макс».

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