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test mazurok

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❕«Люди пойдут туда, где вопрос решается»: Почему крымчане перестают обращаться за помощью к чиновникам Заместитель председателя Совета министров РК — министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов рассказал о проблемах, выявленных в ходе обзвона глав администраций, их заместителей и депутатов.

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