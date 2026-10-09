❕«Люди пойдут туда, где вопрос решается»: Почему крымчане перестают обращаться за помощью к чиновникам Заместитель председателя Совета министров РК — министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов рассказал о проблемах, выявленных в ходе обзвона глав администраций, их заместителей и депутатов.