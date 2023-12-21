Мужчина, задержанный с чемоданом денег, предстанет перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о передаче в суд дела гражданина, задержанного в октябре 2023 года на таможне «Скуляны» с контрабандой на сумму 550 000 евро.
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