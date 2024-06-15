Концерт Элины Пан на крыше «Мировые хиты о любви»

Неповторимая Элина Пан приглашает совершить музыкальное путешествие в мир хитов, покоривших мир. Её выразительный вокал легко стирает границы между сценой и зрителями, приглашая каждого оценить взрывную энергии Бейонсе, душевную глубину Уитни Хьюстон, харизму Стинга и драйв Стиви Уандера.
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