Традиции и запреты недели с 25 по 31 декабря 2023 года: что будет грехом, согласно церковным и народным праздникам Елена ГалицкаяНаступление нового года всегда сопровождается различными традициями и предписаниями, которые позволяют предварительно подготовиться к важному празднику.