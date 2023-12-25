Традиции и запреты недели с 25 по 31 декабря 2023 года: что будет грехом, согласно церковным и народным праздникам Елена ГалицкаяНаступление нового года всегда сопровождается различными традициями и предписаниями, которые позволяют предварительно подготовиться к важному празднику.
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