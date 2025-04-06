Что нужно знать о грузинском вине: краткое введение в тему

С давних времен грузинское вино ценилось знатоками не только на Кавказе, но и по всей Европе и Азии. Уникальный микроклимат Грузии, прекрасные сорта винограда и древние традиции виноделия придают этому знаменитому продукту особые качества, высоко ценимые как экспертами, так и любителями.