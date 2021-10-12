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300 тыс мигрантов попали под амнистию МВД

300 тыс мигрантов попали под амнистию МВД

Амнистия для 300 тыс мигрантов из Узбекистана и Таджикистана объявлена МВД, заявил 8 октября президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов на своем канале в Youtube.

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