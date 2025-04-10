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Изменения в правилах поступления в российские вузы в 2025 году: что нужно знать абитуриентам и их семьям

Изменения в правилах поступления в российские вузы в 2025 году: что нужно знать абитуриентам и их семьям

Изменения в правилах поступления в российские вузы в 2025 году: что нужно знать абитуриентам и их семьям Ирина ВальковаС 2025 года в России вступают в силу новые единые правила приема в высшие учебные заведения.

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