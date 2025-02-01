Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    интересно , а какой был флаг у тех , кто сместил царя ???🤔Вот это поворот —...
  • Астон Мартин
    интересно , и как это Ленин армию разлагал , ни фактов , ни цифр не приводится ...и мало того в германии победила рев...Вот это поворот —...
  • Александр
    Сама скорее всего хохлушка(это не национальность) Заставить эту мразь выучить историю и попытаться понять кто такие х...Терпеть ненавижу ...

В Киеве паника: Исчезли три истребителя, включая F-16 — грешат на наш Су-57

В Киеве паника: Исчезли три истребителя, включая F-16 — грешат на наш Су-57

  Из-за разгрома ВСУ на южном охвате Красноармейска Повітряні Сили подняли в небо свои самолеты и, похоже, уже пожалели об этом Наше Минобороны официально подтвердило освобождение села Новоелизаветовка (Павлоградское направление).

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