Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

ФСБ задержала в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

ФСБ задержала в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Несовершеннолетние жители Находки и Владивостока по заданию кураторов собирали сведения о военнослужащихСотрудники ФСБ пресекли в Приморском крае деятельность троих подростков, которые по заданию представителя запрещенной в России террористической организации планировали совершить теракт на объекте Росгвардии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии