ФСБ задержала в Приморье подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии

Несовершеннолетние жители Находки и Владивостока по заданию кураторов собирали сведения о военнослужащихСотрудники ФСБ пресекли в Приморском крае деятельность троих подростков, которые по заданию представителя запрещенной в России террористической организации планировали совершить теракт на объекте Росгвардии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.