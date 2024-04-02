Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района Северной Осетии вместе с ЮИДовцами провели занятие «Засветись! Носи световозвращатель!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района совместно с отрядом ЮИД школы № 3 города Ардон, провели занятие «Засветись! Носи световозвращатель!» для первоклассников.
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