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В Южно-Сахалинске мужчина выпал из кабины колеса обозрения и разбился

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 10 июля в Южно-Сахалинске: мужчина выпал из кабины колеса обозрения в городском парке и разбился.

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