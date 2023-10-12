Никогда не кладите картофель в холодильник — вот чем это грозит

После этого вы точно начнете соблюдать правила правильного хранения продуктов, если, конечно, не хотите распрощаться со здоровьем и даже жизнью!Разбирая покупки из супермаркетов, мы зачастую помещаем 90% продуктов в холодильник, даже не задумываясь о том, чем это может быть чревато.