Никогда не кладите картофель в холодильник — вот чем это грозит

После этого вы точно начнете соблюдать правила правильного хранения продуктов, если, конечно, не хотите распрощаться со здоровьем и даже жизнью!Разбирая покупки из супермаркетов, мы зачастую помещаем 90% продуктов в холодильник, даже не задумываясь о том, чем это может быть чревато.
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