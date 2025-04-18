ВСУ в панике начали глушить собственные дроны

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Украинские военнослужащие, находящиеся в состоянии паники из-за интенсивного использования российскими войсками беспилотных летательных аппаратов, все чаще прибегают к использованию средств радиоэлектронной борьбы против любых обнаруженных в небе дронов, включая собственные.