СКР завершил расследование уголовно дела новосибирского экс-депутата Ильи Пономарёва*

Сбежавшего из России политика обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков об армии.Следственный комитет в России завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы из Новосибирской области Ильи Пономарёва*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии.