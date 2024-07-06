СКР завершил расследование уголовно дела новосибирского экс-депутата Ильи Пономарёва*

Сбежавшего из России политика обвиняют в оправдании терроризма и распространении фейков об армии.Следственный комитет в России завершил расследование уголовного дела экс-депутата Госдумы из Новосибирской области Ильи Пономарёва*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии.
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