Instagram* стал лидером по количеству авторов и объему сообщений в соцсетях в Казахстане

Шестерка самых популярных социальных платформ в Казахстане включает две соцсети корпорации Meta* (Instagram*, Facebook*), две российские соцсети («ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также «Телеграм» и YouTube, говорится в сообщении Brand Analytics, поступившем в AdIndex.
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