В Китае показывают грунт с обратной стороны Луны

Китай в День космонавтики показал образцы грунта, взятые с обратной стороны Луны. Они были доставлены на Землю в прошлом году, а КНР стала первой в мире страной, успешно посадившей аппарат на обратную сторону Луны, взявшей образцы грунта и доставившей его на Землю.