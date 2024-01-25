Проверьте работу своего мозга за 10 секунд: найдите 5 отличий

Если у вас получилось, то будьте уверены — ваш мозг в порядке фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗнаете, какой самый легкий способ проверить работу мозга? Пройти тест-оптическую иллюзию или тест на нахождение отличий.
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