Средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА перехватили в Белгородской области, там погибли два человекаЗа ночь средства противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников в небе над восемью регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
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