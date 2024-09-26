ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Комитет по надзору Палаты представителей расследует использование администрацией Байдена-Харрис средств американских налогоплательщиков на оплату поездки в Пенсильванию главаря киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии