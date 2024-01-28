Участники «Би-2» рассказали подробности задержания в Таиланде

По словам музыкантов, сейчас они находятся в центре задержания миграционной полиции на ПхукетеУчастники рок-группы «Би-2» сейчас находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете и ожидают перевода в Бангкок, где должен решиться вопрос о пребывании в Таиланде.