Оппозиция в бундестаге высказалась за продолжение расследования подрывов СП

Партия «Левые» продолжит выступать за информирование общественности по теме расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил «Известиям» глава фракции в бундестаге «Левые» Зёрен Пельман.
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