Зоопсихолог Сиротина посоветовала адаптировать городских кошек к поездке на дачу

Переезд на дачу для домашней кошки — серьезное испытание, требующее особой подготовки. Зоопсихолог Ангелина Сиротина объяснила радио Sputnik, как минимизировать стресс питомца и обезопасить его за городом.
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