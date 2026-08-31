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Царьград

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Бизнес-эксперт Скерсь рассказала, как справиться с ошибками на работе

Бизнес-эксперт Скерсь рассказала, как справиться с ошибками на работе

Бизнес-эксперт Инга Скерсь советует, как минимизировать последствия крупных ошибок на работе: остановите развитие проблемы, уведомите руководство и предложите решения.

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