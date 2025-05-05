Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, диалог между Россией и США выходит за рамки обсуждения украинского конфликта и направлен на более широкую цель — нормализацию двусторонних отношений, что, как он отметил в беседе с РИА Новости, отвечает интересам не только двух стран, но и всего международного сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии