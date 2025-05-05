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Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

Полянский: нормализация отношений России и США в интересах всего мира

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, диалог между Россией и США выходит за рамки обсуждения украинского конфликта и направлен на более широкую цель — нормализацию двусторонних отношений, что, как он отметил в беседе с РИА Новости, отвечает интересам не только двух стран, но и всего международного сообщества.

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