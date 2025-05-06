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Красный Полумесяц сообщил о полном истощении запасов продовольствия в Газе

Красный Полумесяц сообщил о полном истощении запасов продовольствия в Газе

В центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках сектора Газа закончились запасы продуктов. Об этом сообщил 6 мая телеканал Al Jazeera со ссылкой на соответствующие отчеты Палестинского общества Красный Полумесяц (PRCS).

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