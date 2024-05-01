Украинский БПЛА повредил линии электропередачи в Курской области

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Поныри были повреждены линии электропередачи, сообщает 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт.
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