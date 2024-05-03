Сенатор Джабаров оценил ситуацию вокруг закона об иноагентах в Грузии

Грузинский парламент взял курс на то, чтобы навести в своей стране порядок. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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