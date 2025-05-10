Алла Пугачева получает ₽28 млн в год за старые хиты

Продюсер Алина Красная раскрыла детали доходов Аллы Пугачёвой от музыкальных платформ. По её словам, певица ежегодно получает около 28 миллионов рублей за счёт прослушиваний своих композиций, включая российские сервисы.
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